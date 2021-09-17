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- Ankara'da balık bolluğu
Ankara'da balık bolluğu
Birçok türdeki balık, başkent halkı için satışa sunuldu. Balık halinde gece başlaya yoğunluk, sabah saatlerine kadar sürüyor.
- AA
- 17.09.2021 - 09:42
- Güncelleme : 17.09.2021 - 10:21
Ankara'daki balık hali, av yasağının kaldırılmasının ardından balık bolluğuna sahne oluyor.
Gecenin erken saatlerinde halde başlayan yoğunluk, sabahın erken saatlerinden itibaren çarşıda devam ediyor.
PALAMUT, ALABALIK, ÇUPRA...
Hamsi, istavrit, barbun, palamut, tekir, mezgit, alabalık, çupra, levrek ve sardalya gibi birçok balığın satıldığı tezgahlar, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ
Halden balık almak için yoğunluk oluşturan vatandaşlar, objektiflere yansıdı. Esnaf da sezonun tüm balıkçılara hayırlı olmasını diledi.