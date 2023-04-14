Ankara'da başı kopmuş 45 günlük ceset bulundu Haymana'daki otluk bir arazide bulunan başı gövdesinden koparılmış bir erkeğe ait 45 günlük ceset incelemeye alındı.

İHA

Ankara'nın Haymana ilçesi Kadıköy Mahallesi Armutludere mevkiindeki otluk arazide koyunlarını meraya çıkaran çoban Sabit Yürük, ağaçlar arasında bir kafatasına rastladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kafatasının bir insana ait olduğunu belirleyerek, cesedin kalan kısmını aramaya başladı.

Ekipler, bir günlük çalışmanın ardından cesetten kalan kemikleri de bularak incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Öldürülen kişi ile katil zanlısının yabancı uyruklu olma ihtimali üzerinde durulurken, jandarma ekiplerince tespit edilen bir şüphelinin yakalanmasına ve olayın aydınlatılmasına yönelik çok yönlü çalışma başlatıldığı belirtildi.

Cinayetin ise yaklaşık 45 gün önce işlendiği aktarıldı.

"Yabancı uyruklu olabilir"

Sabit Yürük, cesedi tesadüfen bulduğunu belirterek, şunları söyledi: