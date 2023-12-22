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Ankara'da başıboş köpekler yoldan geçen gence saldırdı

Ankara'da başıboş köpekler yoldan geçen gence saldırdı Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir genç, kaldırımda yürüdüğü esnada köpek saldırısına uğrayarak hafif şekilde yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.