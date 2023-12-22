Ankara'da başıboş köpekler yoldan geçen gence saldırdı

İHA
Başıboş köpek sorunu halk sağlığını tehdit ediyor.
Öyle ki çocuklar sokaklarda rahatça oynayamaz oldu.
Her gün yeni bir saldırının meydana geldiği sorun bir türlü çözülemezken son vaka Ankara'da yaşandı.
Kaldırımda yürürken köpek saldırısına uğradı
Polatlı Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeİsmet Can Özmen isimli bir genç kaldırımda yürüdüğü esnada yanından geçen başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
Şahsı, sol ayağından hafif ısıran köpek olay yerinden uzaklaştı.
Kuduz olma ihtimaline karşın önlem alındı
Saldırının ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne giden İsmet Can Özmen, köpeğin kuduz olma ihtimaline karşı gerekli sağlık müdahalelerinin yapılmasının ardından hastaneden ayrıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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