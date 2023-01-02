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    Ankara'da başkasıyla yaşayan babasını ve 2 akrabasını öldürdü

    Akrabalar arasında çıkan ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 şüpheli tutuklanırken saldırgan genç, babasını başka kadınla yaşadığı için öldürdü.
    • 02.01.2023 - 16:34
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 16:46
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    Ankara'da başkasıyla yaşayan babasını ve 2 akrabasını öldürdü

    Ankara'nın Mamak ilçesinde, akrabalar arasında çıkan tartışma dehşet saçtı.

    17 yaşındaki Yusuf K., dayıları Murat K. ve Erdal K. ile birlikte başka bir kadınla dini nikah yaparak yaşamaya başlayan 41 yaşındaki babası Abldülmenav K. ile buluştu.

    Yusuf K.'nin, babasına tepki göstermesi üzerine çıkan tartışma büyüdü.

    Babasına saldırdı

    Kavgaya dönen olayda Yusuf K. ve dayıları, Abdülmenav K. ile yanındakilere ateş açtı.

    3 kişi hayatını kaybetti

    Olayda, baba Abdülmenav K. ile 35 yaşındaki kardeşi Abdülmuttalip K. ve 22 yaşındaki akrabaları Nasrullah Uyar hayatını kaybetti, dayı Murat K. yaralandı.

    Ankara da başkasıyla yaşayan babasını ve 2 akrabasını öldürdü #1

    3 kişi tutuklandı

    Olaydan sonra Yusuf ve Erdal K., tedavisinden sonra da Murat K. gözaltına alındı.

    3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

    Cenazeler defnedildi

    Abdülmenav ile Abdulmuttalip K.'nin cenazesi, bugün öğle namazı sonrası Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Nasrullah Uyar'ın cenazesi ise dün Ortaköy Mezarlığı'nda defnedildi.

    "Annesinin düştüğü durumu kabullenmedi"

    DHA'nın haberine göre, ailenin yakını İdris Yalçın, "Abdülmenav K. , amcasının kızı ile evlenmişti. Daha sonra başka bir kadın ile dini nikah kıydı. Önceki eşi bu durumu kabul etmedi, babasının evine döndü. Kendi oğlu Yusuf K. de annesinin düştüğü bu durumu kabullenmedi ve babasını vurdu." dedi.

    Ankara da başkasıyla yaşayan babasını ve 2 akrabasını öldürdü #2

    Ankara da başkasıyla yaşayan babasını ve 2 akrabasını öldürdü #3

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