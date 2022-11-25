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Ankara'da baskın yapılan evden tarihi eser eşya ve uyuşturucu çıktı

Ankara'da baskın yapılan evden tarihi eser eşya ve uyuşturucu çıktı

Jandarma ekipleri, tarihi eser olduğu değerlendirilen bir eve operasyon düzenledi. Baskın sonucu tarihi eşyalar ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.