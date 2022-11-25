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    Ankara'da baskın yapılan evden tarihi eser eşya ve uyuşturucu çıktı

    Jandarma ekipleri, tarihi eser olduğu değerlendirilen bir eve operasyon düzenledi. Baskın sonucu tarihi eşyalar ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
    • 25.11.2022 - 19:00
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 19:15
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    Ankara'da baskın yapılan evden tarihi eser eşya ve uyuşturucu çıktı

    Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlI jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

    Ekipler, tarihi eser kaçakçısı 53 yaşındaki M.A'nın, Kutuören Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.

    Baskın yapılan ev müzeyi aratmıyor

    Evde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen; 7 sikke, 5 yüzük, 2 mızrak ucu, 97 küçük boyutlu obje, hançer ile 50 gram kubar esrar, 42 kenevir tohumu ve bir kenevir bitkisi kökü, kafatası, hassas terazi, kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 3 dedektör ve silah fişekleri bulundu.

    AA'den edinilen bilgilere göre, tarihi eser kaçakçıcı M.A., ekipler tarafından gözaltına alındı.

    Ankara da baskın yapılan evden tarihi eser eşya ve uyuşturucu çıktı #1


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