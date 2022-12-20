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    Ankara'da bastonlu hırsız, 10 bin TL'lik yiyecek çaldı

    Baston yardımıyla güçlükle yürüyen şüpheli, kafeye girerek 10 bin lira değerinde kaşar peyniri ile çeşitli yiyecekler çaldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 20.12.2022 - 19:44
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    Ankara'da bastonlu hırsız, 10 bin TL'lik yiyecek çaldı

    Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Tunalı Hilmi Caddesi üzerinde bulunan kafede, bir hırsızlık olayı meydana geldi.

    Dün gece saatlerinde, ayağındaki sakatlık nedeniyle yürümekte güçlük çeken ve baston kullanan hırsızlık şüphelisi, kafeye pencereden girip hırsızlık yaptı.

    10 bin lira değerinde hırsızlık yaptı

    Elindeki poşetle buzdolabına yönelen hırsız, yaklaşık 10 bin TL değerinde kaşar peyniri ve çeşitli yiyecekler çaldı.

    O anlar kaydedildi

    Çaldığı malzemeleri elindeki poşete dolduran hırsız, daha sonra bastonla yavaş yavaş yürüyerek kafeden çıktı.

    DHA'nın haberine göre; hırsızlık anı ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

    Şüphelinin yakalanmasına için çalışma başlatıldı.

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