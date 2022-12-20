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Ankara'da bastonlu hırsız, 10 bin TL'lik yiyecek çaldı

Ankara'da bastonlu hırsız, 10 bin TL'lik yiyecek çaldı

Baston yardımıyla güçlükle yürüyen şüpheli, kafeye girerek 10 bin lira değerinde kaşar peyniri ile çeşitli yiyecekler çaldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.