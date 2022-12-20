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- Ankara'da bastonlu hırsız, 10 bin TL'lik yiyecek çaldı
Ankara'da bastonlu hırsız, 10 bin TL'lik yiyecek çaldı
Baston yardımıyla güçlükle yürüyen şüpheli, kafeye girerek 10 bin lira değerinde kaşar peyniri ile çeşitli yiyecekler çaldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
- 20.12.2022 - 19:44
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Tunalı Hilmi Caddesi üzerinde bulunan kafede, bir hırsızlık olayı meydana geldi.
Dün gece saatlerinde, ayağındaki sakatlık nedeniyle yürümekte güçlük çeken ve baston kullanan hırsızlık şüphelisi, kafeye pencereden girip hırsızlık yaptı.
10 bin lira değerinde hırsızlık yaptı
Elindeki poşetle buzdolabına yönelen hırsız, yaklaşık 10 bin TL değerinde kaşar peyniri ve çeşitli yiyecekler çaldı.
O anlar kaydedildi
Çaldığı malzemeleri elindeki poşete dolduran hırsız, daha sonra bastonla yavaş yavaş yürüyerek kafeden çıktı.
DHA'nın haberine göre; hırsızlık anı ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Şüphelinin yakalanmasına için çalışma başlatıldı.