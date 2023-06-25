Ankara'da bayram öncesi helikopterli trafik denetimi

DHA
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı ile Trafik Başkanlığı koordinesinde, Ankara'da Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından helikopter destekli denetim gerçekleştirildi.
Başkentte trafiğin yoğun olduğu Konya yolu güzergahında araçlar havadan helikopterle takip edildi.
Kuralları ihlal eden sürücüler tespit edilip ekiplere bildirildi
Kural ihlali yapan, aracında telefonla konuşan sürücüler, helikopter kamerasıyla tespit edilerek, güzergahta bulunan uygulama noktalarında önlem alan polis ekiplerine bildirildi.
Uygulama noktalarında durdurulan sürücülere işlem yapıldı.