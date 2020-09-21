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    Ankara'da berber dükkanında silahlı saldırı

    Ankara'da berber dükkanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 21.09.2020 - 22:20
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    Ankara'da berber dükkanında silahlı saldırı

    Ankara'nın Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi Baştuğ Sokak'taki bir berber dükkanında tıraş olan Fırat Ö. ve Ahmet Ö. kardeşlerin yanına gelen Emrah K. arasında tartışma başladı.

    TARTIŞTIĞI KARDEŞLERİ SİLAHLA VURDU

    Kavgaya dönüşen olayda Emrah K., yanında bulunan tabanca ile 2 kardeşe ateş etti. Ardından da olay yerinden kaçtı.

    Ankara da berber dükkanında silahlı saldırı #1

    KARDEŞLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kardeş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Ö. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, Fırat Ö.'nün tedavisine devam ediliyor.

    ŞÜPHELİ ARANIYOR

    Fırat Ö.'nün ayrıca silahla yaralama suçundan arandığı belirlendi.

    Cinayet şüphelisi Emrah K.'nın yakalanması için çalışma başlatırken, olay hakkında soruşturma sürüyor.

    Ankara da berber dükkanında silahlı saldırı #2

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