Ankara'da berber dükkanında silahlı saldırı

Ankara'da berber dükkanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi Baştuğ Sokak'taki bir berber dükkanında tıraş olan Fırat Ö. ve Ahmet Ö. kardeşlerin yanına gelen Emrah K. arasında tartışma başladı.

TARTIŞTIĞI KARDEŞLERİ SİLAHLA VURDU

Kavgaya dönüşen olayda Emrah K., yanında bulunan tabanca ile 2 kardeşe ateş etti. Ardından da olay yerinden kaçtı.

KARDEŞLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kardeş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Ö. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, Fırat Ö.'nün tedavisine devam ediliyor.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Fırat Ö.'nün ayrıca silahla yaralama suçundan arandığı belirlendi.

Cinayet şüphelisi Emrah K.'nın yakalanması için çalışma başlatırken, olay hakkında soruşturma sürüyor.