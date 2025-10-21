Ankara’da bıçaklı kavga: 1 ölü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara’da Kızılcahamam ilçesinde, S.A. ile Y.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ: 2 ÇOCUK BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Y.Ç. aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı Y.Ç., ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Savcılık olayla ilgili soruşma başlattı.

Şüpheli S.A. gözaltına alındı, iki çocuk babası olan Y.Ç ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.