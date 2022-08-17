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    Ankara'da, bıçaklı ve silahlı kavga anları kamerada

    Mamak ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada bıçak çekildi, silah ateşlendi. Yaşanan anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
    • 17.08.2022 - 08:56
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    Ankara'da, bıçaklı ve silahlı kavga anları kamerada

    Ankara’nın Mamak ilçesinde akşam saatlerinde, 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Kavganın büyümesi üzerine taraflarda biri bıçağını çıkarıp diğer gruba saldırdı. Bu sırada olay yerine bir otomobil geldi.

    Silahla havaya ateş açtı

    İHA’nın haberine göre; bıçaklı saldırgan, otomobil ile gelenlere de saldırmaya çalıştı.

    Bir kişinin havaya ateş açmasıyla, çevrede korku dolu anlar yaşandı. Olay anları, bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Ankara'da, bıçaklı ve silahlı kavga anları kamerada

    Ankara da, bıçaklı ve silahlı kavga anları kamerada #1

    Ankara da, bıçaklı ve silahlı kavga anları kamerada #2


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