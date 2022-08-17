Mamak ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada bıçak çekildi, silah ateşlendi. Yaşanan anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Ankara’nın Mamak ilçesinde akşam saatlerinde, 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavganın büyümesi üzerine taraflarda biri bıçağını çıkarıp diğer gruba saldırdı. Bu sırada olay yerine bir otomobil geldi.

Silahla havaya ateş açtı

İHA’nın haberine göre; bıçaklı saldırgan, otomobil ile gelenlere de saldırmaya çalıştı.

Bir kişinin havaya ateş açmasıyla, çevrede korku dolu anlar yaşandı. Olay anları, bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

Ankara'da, bıçaklı ve silahlı kavga anları kamerada

