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    Ankara'da bindiği taksiyi kaçıran şahıs yakalandı

    Müşteri kılığında bindiğini taksiyi kaçıran İ.D., jandarmanın takibiyle yakayı ele verdi.
    • 13.04.2022 - 16:34
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    Ankara'da bindiği taksiyi kaçıran şahıs yakalandı

    Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Bahçe Caddesi üzerinde, bindiği taksiyi büfeden alışveriş yapma bahanesiyle durduran İ.D., büfe çalışanı ile bir anda kavgaya tutuştu.

    Tarafları taksi sürücüsü ile İ.D.’nin arkadaşı Ö.Ş. ayırmaya çalıştı.

    O esnada kargaşayı fırsata çeviren İ.D. ise dakikalar içinde taksiyi çalarak ortadan kayboldu.

    Jandarma yakaladı

    İHA'nın haberine göre; şikayet üzerine çalışma batan jandarma ekipleri şüpheliyi taksi ile birlikte Bala Abazlı köyünde yakaladı. İ.D.'nin arkadaşı Ö.Ş. de Sincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

    Ankara da bindiği taksiyi kaçıran şahıs yakalandı #1


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