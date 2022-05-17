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    Ankara'da bir baba 2,5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü iddiası

    Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2,5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı.
    • 17.05.2022 - 23:47
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 00:19
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    Ankara'da bir baba 2,5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü iddiası

    Sabah saatlerinde Ankara’nın Altındağ ilçesindeki Kale Mahallesi’nde bulunan 2 Sokak’ta meydana gelen olayda, 6 ay önce eşinden boşanan C.D. dün akşam saatlerinde 2.5 yaşındaki oğlunu dövdü.

    Nefes almayan oğlunu ve kardeşini hastanenin bahçesine bırakıp kaçtı

    Oğlunun nefes almadığını fark eden baba C.D ve kardeşi küçük çocuğu bir hastanenin bahçesine bırakıp kaçtı. Hastane bahçesindeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri geldi.

    Hayatını kaybetti

    Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen 2.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayın ardından kayıplara karışan baba C.D. ve kardeşin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

    Baba ve kardeşi yakalandı

    İHA'nın haberine göre, polis ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları neticesinde Baba C.D. ve kardeşi saklandığı yerde yakalandı. Polis ekipleri şüphelileri olayın yaşandığı yere götürüp tatbikat yaptırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Ankara'da bir baba 2,5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü iddiası VİDEO

    Ankara da bir baba 2,5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü iddiası #1

    "Akşam piknik tüpü ile çocuğu dövüyor"

    2.5 yaşındaki çocuğun, babası tarafından piknik tüpü ile dövüldüğünü iddia eden bir mahalle sakini, "Akşam piknik tüpü ile çocuğu dövüyor. Çocuk akşamdan sabaha kadar eve yatar halde kalıyor. Belki akşam öldü. Sabahleyin çocuğun kalbi durduğu için bunlar çocuğu hastaneye bırakıp kaçıyor. Polis onları yakalıyor" dedi.

    Ankara da bir baba 2,5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü iddiası #2


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