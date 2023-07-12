Ankara'da tüm evi saran yangın başka dairelere sıçramadan söndürüldü Başkent'te bir dairede sebebi bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında içerideki vatandaşlar son anda kurtulurken, ev kullanılamaz hale geldi.

İHA

Ankara'nın Keçiören ilçesinde saat 13.00 sıralarında 3 katlı bir binanın birinci katında alevlerin yükselmesi paniğe sebep oldu.

Yangını fark eden ev sakinleri, binadaki diğer vatandaşların yardımı ile dışarı çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede tüm evi saran alevlere ekipler üst katlara sıçramadan müdahalede bulundu.

Yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

“Dumandan dolayı içeride boğulduk”

Yanan dairede bulunanların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten apartman sakinlerinden Miray Sezgin Ayvaz, şöyle dedi: