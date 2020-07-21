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    Ankara'da bir evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi

    Mamak ilçesinde elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında içeride bulanan yaşlı adam hayatını kaybederken eşi de yaralandı.
    • İHA
    • 21.07.2020 - 07:35
    • Güncelleme : 21.07.2020 - 07:35
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    Ankara'da bir evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi

    Sabaha karşı Ankara'nın Mamak ilçesi Dostlar Mahallesi 1458. sokakta meydana gelen yangında, gecekondudan çıkan dumanları fark eden Belgüzar Kuğimen, kendisini dışarıya atarak komşularından yardım istedi.

    Yardıma gelen 2 kişi içeriye girdikleri sırada 74 yaşındaki Mehmet Kuğimen'i yerde baygın halde buldu.

    Yaşlı adam, komşularının yardımıyla yaralı halde dışarıya çıkarıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

    Ankara'da bir evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi #1

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mehmet Kuğimen'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

    Yangında yaralanan yaşlı adamın eşi Belgüzar Kuğimen ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

    Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda söndürülebildi.

    Öte yandan hayatını kaybeden kişinin ölüm haberini alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

    Ankara'da bir evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi VİDEO


    Ankara'da bir evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi #2

    Ankara'da bir evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi #3

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