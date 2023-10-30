Ankara'da bir garip hırsızlık olayı! Evlerini emanet ettikleri komşudan 800 bin TL'lik vurgun Evlerine göz kulak olunması için anahtarlarını komşuya veren çiftin 800 bin TL'si çalındı. Anahtarın kopyasını çıkaran şahsın 3 ay boyunca hırsızlık yaptığı öğrenildi.

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DHA

Ankara'da şaşkınlık veren bir hırsızlık olayı yaşandı.

Mamak ilçesinde bir apartmanda yaşayan çiftin evi pek çok kez hırsızlığa uğradı.

Söz konusu süreçte çiftin 800 bin TL değerindeki altınları ve çok sayıda ev eşyası çalındı.

Kapı ve pencerelerde zorlamaya rastlanmadı

Son 3 ayda evlerine defalarca girildiğini fark eden çift, durumu güvenlik görevlilerine ihbar etti.

Bunun üzerine görevliler, evin kapı ve pencerelerinde hiçbir zorlama olmadığını tespit etti.

Yaşadıkları mağduriyetin önüne geçmek isteyen aile, evlerine güvenlik kamerası taktırmaya karar verdi.

Anahtarın kopyasını çıkardı

Güvenlik kamerası incelendiğinde, hırsızın çiftin komşuları olduğu ortaya çıktı.

Daha önce, evde olmadıkları sırada eve göz kulak olunması için anahtarlarını verdikleri komşularının, anahtarın kopyasını çıkarıp 3 ay boyunca hırsızlık yaptığı öğrenildi.

Mahkemeye çıkacak

Hırsızlığa uğrayan ailenin ihbarı üzerine polis, hırsız H.Y.'yi gözaltına aldı.

Çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan H.Y., dava kapsamında mahkemeye çıkacak.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)