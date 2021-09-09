Ankara'da bir kadın, 12 köpeğin saldırısına uğradı

Başıboş 12 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan ve kalp ritmi bozukluğu nedeniyle büyük korku yaşayan kadın, köpeklerden 5'inin üstüne çıktığını söyledi.

31 yaşındaki Özlem Akbulat, Ankara'nın Sincan ilçesi Yenikent Fevzi Çakmak Mahallesi 168. Cadde'deki evinin yakınlarında yürümeye başladı.

Özlem Akbulat'a, apartmanın yakınlarında yürüdüğü sırada sayıları 11-12'yi bulan başıboş köpekler saldırdı.

Saldırı sonucunda yaralanan Akbulat'ı, olayı görerek annesine yardıma koyan oğlu kurtardı.

"BENİ YERE YATIRDILAR, BAĞIRAMADIM BİLE"

Olayı anlatan Özlem Akbulat, “Yoldan geçerken köpekler bana saldırdılar. Kalakaldım, hiçbir şey yapamadım. Beni yere yatırdılar. Bağıramadım bile. 11-12 köpek vardı, 5 tanesi benim üstümdeydi. Oğlum yetişti beni kurtardı. Biz çocuklarımız artık bakkala bile gönderemiyoruz. Yetkililer artık buna bir çözüm bulsun." diye konuştu.





YETKİLİLERDEN ÇÖZÜM İSTEDİ

Bir mahalle sakini ise çocukların tek başlarına okula gidemediklerini, bakkala ekmek almaya bile gidemediklerini söyleyerek köpeklerin kendilerine saldırdığını söyleyerek yetkililerin çözüm bulmasını istedi.

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"ÇOCUKLARIMIZI TEK BAŞINA BIRAKAMIYORUZ SALDIRIYORLAR"

Bir başka vatandaş ise, “Hepimiz hayvanseveriz ama burada köpeklerin başıboş bırakılması çok yanlış. Çocuklarımızı kız arkadaşlarımızı tek başına bırakamıyoruz saldırıyorlar. Bu konuda kesinlikle yardım istiyoruz." diye tepki gösterdi.



