Ankara'da bir kiracı bahçede beslediği köpeği istemeyen ev sahibini vurdu Ankara'nın Altındağ ilçesinde Fırat Y., ortak kullandıkları bahçede köpek beslemesini istemediği belirtilen ev sahibi Orhan Mercan'ı, pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

DHA

Bahçede beslenen köpek, kiracı ve ev sahibini birbirine düşürdü..

Kiracı, pompalı tüfekle dehşet saçtı..

Ankara'da dün öğle saatlerinde Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi 197'nci sokakta bulunan 2 katlı gecekonduda meydana gelen olayda, gecekondunun bahçesinde köpek beslemeye başlayan Fırat Y., üst katında oturan 8 yıllık ev sahibi Orhan Mercan ile tartışma yaşadı.

Pompalı tüfekle vurdu

Tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından Fırat Y., evde bulunan pompalı tüfekle Mercan'a ateş etti.

Ağır yaralanan Orhan Mercan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mercan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Teslim oldu

Fırat Y., olayın ardından polise teslim oldu.

Orhan Mercan'ın cenazesi Ankara'nın Akyurt ilçesinde bugün öğle vakti toprağa verilirken, Fırat Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

"Annesine çok ağır kelimeler kullandı, çocuk küfürleri kaldıramadı"

Orhan Mercan'ın başka bir kiracısı Emine Doğar, Mercan'ın hakaret edip bastonunu Fırat Y.'ye fırlattığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Çocuğun da elinde fırça vardı, fırçayı fırlattı. Sonra Orhan amca annesine çok ağır kelimeler kullandı. Çocuğun da çok ağrına gitti, çocuk sinirlendi. Birden içeriye koştu. Tüfeği eline aldı, bir el ateş etti. Adam olduğu yere yığıldı. Çocuk 'ben ne yaptım' dedi, psikolojisi bozuldu, ağladı. Ben direkt ambulansı aradım. Eşim, oğlum müdahale etti; ama kurtulmadı.

"Orhan amca psikolojik rahatsızdı"