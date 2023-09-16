Ankara'da bir kişi bıçakla eski karısını yaralayıp yanında bulunan kişiyi silahla öldürdü

AA & Ensonhaber
Ankara'nın Keçiören ilçesinde eski koca dehşeti...
Yeşiltepe Mahallesi'nde eski eşinin yaşadığı daireye gelen Serkan Ö., eski eşi B.S'yi bıçakla yaralarken yanında bulunan Emre Helvacı'yı ise silahla vurduktan sonra kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Helvacı'nın hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralanan B.S. ise hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.