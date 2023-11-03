Ankara'da bir kişi evinin yakınında ölü bulundu

DHA
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinin Üzengilik Mahallesi'nin muhtarı Kazım Özbek, 56 yaşındaki Aşır Yiğit'i evine giden yol üzerinde hareketsiz yatarken buldu.
Muhtarın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aşır Yiğit'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Soruşturma başlatıldı
Aşır Yiğit'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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