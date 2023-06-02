Ankara'da bir kişi husumetlisi tarafından bıçaklandı Ankara'da 49 yaşındaki Lütfü Gök, husumetlisi Mehmet A. tarafından bıçakla öldürüldü.

DHA

Ankara'da husumetli kavgasında kan aktı..

Sabah saatlerinde Çankaya ilçesindeki Üniversiteler Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana gelen olayda, daha önceden aralarında husumet bulanan Mehmet A. ve Lütfü Gök, konuşmak için kafede buluştu.

Bıçaklayarak öldürdü

Konuşma tartışmaya dönünce ikili kafenin dışına çıkıp kavga etmeye başladı. Mehmet A., Lütfü Gök'ü bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gök, kaldırıldığı Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mehmet A. ise polise teslim oldu.