Ankara'da bir müzisyen, istek şarkı sözünü bilmediği için darbedilerek öldürüldü

Ankara'da bir müzisyen, istek şarkı sözünü bilmediği için darbedilerek öldürüldü

Ankara Çankaya'da bir eğlence mekanında 3 kişi, istekte bulundukları parçayı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'e saldırdı. Ağır yaralanan müzisyen hayatını kaybetti.

Dün gece saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinini Çayyolu semtindeki bir eğlence mekanında meydana gelen olayda, mekana gelen bir grup, o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den istek parça istedi.

Müzisyen Şener ise şarkıyı bilmediğini belirterek çalmadı. Bunun üzerine gruptan üç kişi müzisyenle sözlü olarak tartışmaya başladı, tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Mekan çalışanları ile müşterilerinin araya girmeyi kavga sonlandırıldı.

Mekan çıkışında cam şişelerle saldırdılar

Eğlence mekanının kapanması yakın saatten ayrıldıkları öğrenilen grup, bu sırada evine gitmek üzere işyerinden çıkan Onur Şener'e saldırdı. 3 kişi ellerindeki cam şişelerle Şener'i darbetti.

Hayatını kaybetti

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı. Boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

3 kişi gözaltına alındı

DHA'nın haberine göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Onur Şener'in yarın ikindi vakti Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.