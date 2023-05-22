Ankara'da bir okul servisinde 23 kilo uyuşturucu bulundu
DHA

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor...

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 34 plakalı servisi ile İstanbul'dan Ankara'ya yüklü miktarda madde getirileceğinin haberini aldı.

Hemen teknik ve fiziki takip başladı.

Piyasa değeri 7 milyon lira

Ardından da operasyon için düğmeye basıldı.

Ekipler, bugün saat 02.30 sıralarında Kahramankazan ilçesi Akıncılar jandarma uygulama noktasında minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan aramada piyasa değeri 7 milyon lira olan toplam 23 kilo 440 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ankara'da bir okul servisinde 23 kilo uyuşturucu bulundu
Ankara'da uyuşturucu operasyonu

2 şüpheli gözaltında

Araçta bulunan F.K ve A.A isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.