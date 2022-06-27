- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Ankara’da bir sürücü, moto kuryeye darbetti
Ankara’da bir sürücü, moto kuryeye darbetti
- 27.06.2022 - 08:39
- Güncelleme : 27.06.2022 - 10:11
Ankara Demetevler'de akşam saatlerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, moto kuryeye çarptıktan sonra yoluna devam etti.
Bunun üzerine motor kurye, sürücüyle konuşmak için otomobili takip etti.
Moto kuryenin peşinden geldiğini fark eden otomobil sürücüsü durarak kurye ile sözlü tartışmaya başladı.
Tabancanın kabzasıyla vurdu
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonrası, otomobil sürücüsü üzerinde taşıdığı tabancayı çıkartıp, moto kuryeye doğrulttu.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sürücünün, moto kuryeye önce tabancanın kabzasıyla vurduğu ve sonra kafa attığı görüldü.
Ankara'da sürücü tartıştığı moto kuryeyi tabanca ile darbetti VİDEO
Polis kısa sürede yakaladı
Dakikalarca darbedilen moto kuryeyi araya giren vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırdı.
DHA’nın haberine göre arbededen sonra bölgeden uzaklaşan silahlı sürücü, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.