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Ankara’da bir sürücü, moto kuryeye darbetti

Ankara’da bir sürücü, moto kuryeye darbetti

Moto kurye, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsü tarafından tabancanın kabzasıyla darbedildi. Olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.