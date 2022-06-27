Petrol
109.09
-0.01%
Euro
17.7107
-0.65%
Dolar
16.7077
-1.05%
Altın
988.56
-0.36%
Borsa
2523
-1.23%
Bitcoin
358.824
-0.97%
BTXN Coin
7.01
-5.65%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Ankara’da bir sürücü, moto kuryeye darbetti

    Moto kurye, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsü tarafından tabancanın kabzasıyla darbedildi. Olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
    • 27.06.2022 - 08:39
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 10:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara’da bir sürücü, moto kuryeye darbetti

    Ankara Demetevler'de akşam saatlerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, moto kuryeye çarptıktan sonra yoluna devam etti.

    Bunun üzerine motor kurye, sürücüyle konuşmak için otomobili takip etti.

    Moto kuryenin peşinden geldiğini fark eden otomobil sürücüsü durarak kurye ile sözlü tartışmaya başladı.

    Tabancanın kabzasıyla vurdu

    Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonrası, otomobil sürücüsü üzerinde taşıdığı tabancayı çıkartıp, moto kuryeye doğrulttu.

    Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sürücünün, moto kuryeye önce tabancanın kabzasıyla vurduğu ve sonra kafa attığı görüldü.

    Ankara'da sürücü tartıştığı moto kuryeyi tabanca ile darbetti VİDEO

    Polis kısa sürede yakaladı

    Dakikalarca darbedilen moto kuryeyi araya giren vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırdı.

    DHA’nın haberine göre arbededen sonra bölgeden uzaklaşan silahlı sürücü, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

    Ankara’da bir sürücü, moto kuryeye darbetti #1

    Ankara’da bir sürücü, moto kuryeye darbetti #2

    Ankara’da bir sürücü, moto kuryeye darbetti #3


    İlginizi Çekebilir

    Yeni yöntemde kazanmak için günlük 10 dk yeterli!
    Btcrobo

    Yeni yöntemde kazanmak için günlük 10 dk yeterli!

    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!
    Yaşam

    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

    Müge Anlı'nın gelinlikli hali sosyal medyaya sızdı! İşte o kareler
    Medya

    Müge Anlı'nın gelinlikli hali sosyal medyaya sızdı! İşte o kareler

    Görüş Bildir