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    Ankara'da bisikletli, kaza sonrası metrelerce sürüklendi

    Ters şeritten giden bisiklet sürücüsü ile otomobilin çarpışması sonucunda bisikletli adam, otomobilin çarpmasıyla savruldu.
    • Haber Merkezi
    • 27.04.2022 - 10:01
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    Ankara'da bisikletli, kaza sonrası metrelerce sürüklendi

    Ankara'nın Sincan ilçesi Ankara - Ayaş yolu Kazım Karabekir Cadde Kavşağında Mustafa Develi isimli vatandaş, bisiklet sürdü.

    Ters yönde ilerleyen bisikletli sürücüye, Ayaş istikametine gitmekte olan otomobil sürücüsü Ekrem Ç. idaresindeki 06 BKL 171 plakalı otomobil çarptı.

    Durumu kritik

    Yaralanan bisiklet sürücüsü Mustafa Develi ambulans ile Ankara Şehir hastanesine sevk edildi. Bisiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

    Ankara'da bisikletli, kaza sonrası metrelerce sürüklendi VİDEO

    Ankara da bisikletli, kaza sonrası metrelerce sürüklendi #1


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