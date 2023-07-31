Ankara'da boğulan polis memuru defnedildi Kızılcahamam'da görev yapan polis memuru Birol Gümüş, arkadaşlarıyla balık tutmaya gitti. Baraj gölünde uzaklaşan botunu tutmak için suya giren polis, boğuldu. Gümüş, cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

DHA

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde görev yapan 50 yaşındaki polis memuru Birol Gümüş, arkadaşlarıyla balık tutmaya gitti.

Çamlıdere Barajı Göleti'ne giden Gümüş, kıyıdan uzaklaşan botunu tutmak için suya girdiği sırada akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Cansız bedeni bulundu

Arama-kurtarma ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu, evli ve 3 çocuk babası Gümüş'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Gümüş için bugün öğle namazı sonrası Kızılcahamam Aşağı Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Namaza, Gümüş'ün ailesi ve yakınları ile Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve mesai arkadaşları katıldı.

Gümüş'ün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kızılcahamam İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

25 yıllık polis memuru Gümüş'ün 15 yıldır Kızılcahamam'da görev yaptığı öğrenildi.