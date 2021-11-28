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    Ankara'da borç için arkadaşını öldüren şahıs tutuklandı

    Aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşını silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 28.11.2021 - 18:06
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    Ankara'da borç için arkadaşını öldüren şahıs tutuklandı

    Ankara'nın Altındağ ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şahmerdan Gürbüz’ün katil zanlısı için ekipler harekete geçti.

    Cinayeti işleyen şahsı bulmak için harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gürbüz’ün öldürüldüğü bölgedeki güvenlik kameralarının kaydettiği çok sayıda görüntüyü inceledi.

    KAMERADAN ARAÇ TESPİT EDİLDİ

    Yapılan incemeler ve diğer çalışmaların ardından polis ekipleri cinayeti Osman Özdemir’in işlediğini, olay yerinden kaçtığı 06 FLL 28 plakalı otomobilini ise cinayet mahalline yakın bir yerde terk ederek kaçtığını tespit etti.

    Ankara da borç için arkadaşını öldüren şahıs tutuklandı #1

    SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

    Operasyon için harekete geçen ekipler Özdemir’i ve cinayetle ilgisi olabileceği ihtimali bulunan sevgilisi D.K.’yi Sincan’da saklandıkları evde yakalayarak gözaltına aldı.

    Zanlı Özdemir Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, D.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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