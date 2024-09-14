Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü Ankara'da bir adam, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak öldürdü.

İHA

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Sıhhiye metro istasyonunda bir adam, boşanma aşamasındaki eşiyle bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

Tartışmanın alevlenmesinin üzerine belindeki tabancayı çıkaran adam, eşini sırtından vurdu.

TARTIŞTIĞI EŞİNİ METRODA SİLAHLA VURDU: ÖLDÜRDÜ

Saldırının ardından silahı elinden atan adam çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi ve ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Vurulan kadının hayatını kaybettiği öğrenilirken, gözaltına alınan saldırganın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

"O BENİM KARIM DEDİ"

Olayla ilgili konuşan esnaf Yasın Sabırlı, “Silah sesi duydum. Metroya indiğimde iki yaşlı adam bir kişinin üzerine çökmüştü. Silah da merdivenin önünde duruyordu. Daha sonra bir polis geldi. Adamın silahını ayağımın altına aldım polise doğru itekledim ve 'silahı al' dedim. Daha sonra polisler, saldırgana kelepçeyi taktı ve yere yatırdı. Kadın böbreğinin arkasından vurulmuştu. Ardından diğer polisler de geldi. Sonra da ambulans geldi, sağlık ekipleri kadını götürdü. Kadın nefessiz yatıyordu. Saldırgan, 'o benim karım' dedi. Başka da bir şey demedi. Polisler adamı götürdü” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)