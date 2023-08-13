Ankara'da boşanma aşamasındaki eşinin vurduğu kadın yaralandı

İHA
Ankara’nın Mamak ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.
Yeni Bayındır Mahallesi 1896. Sokak'ta Y.C. (36) ile boşanma aşamasındaki eşi Ş.C. (34) arasında tartışma çıktı.
Eşini bacağından vurdu
Tartışmanın ardından Y.C., evde bulunan silahla eşini bacağından vurdu.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadının kanser hastası olduğu öğrenildi
Yaralı kadın, Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ş.C.'nin bir süreden beri kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Olay yerinden kaçan zanlı Y.C., polis ekiplerince gözaltına alındı.