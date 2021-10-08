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- Ankara'da cami musluklarını kıran şüpheli tutuklandı
Ankara'da cami musluklarını kıran şüpheli tutuklandı
- DHA
- 08.10.2021 - 13:02
- Güncelleme : 08.10.2021 - 13:56
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentin farklı ilçelerindeki camilerden musluk çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Camilerdeki 100 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek, şüphelinin Devrim Efe Ö. olduğu tespit edildi.
OPERASYONLA YAKALANDI
Şüphelinin adresini belirleyen ekipler, operasyonla gözaltına aldı.
Devrim Efe Ö.'nün evindeki aramada ise camilerden çaldığı belirlenen bazı malzemeler de ele geçirildi.
TUTUKLAMA KARARI
Emniyetteki ifadesinde suçlamayı kabul eden Devrim Efe Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
10 MUSLUĞU ZIPLARAYAK KIRDI
Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerine göre Devrim Efe Ö.'nün, Atapark Camii abdesthanesinde yaklaşık 10 musluğu üzerinde zıplayıp, kırdığı daha sonra poşete koyarak hızla kaçtığı görüldü.
Ayrıca Fazilet Camii'nde imamın ezan okuduğu mikrofonu ve elektronik sistemi de çalan şüphelinin, bu camiye kapıyı kırarak girdiği anlar da kameraya yansıdı.