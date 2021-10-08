Euro
10.3631
0.85%
Dolar
8.9507
0.85%
Altın
505.36
0.94%
Borsa
1.399
0.13%
Bitcoin
485.807
1.35%
EXEN Coin
20.69
0.14%
19ºC
İstanbul
Bulutlu 19 C

    Ankara'da cami musluklarını kıran şüpheli tutuklandı

    camilerin abdesthane bölümlerinden muslukları çalarak, hurdacıya satan Devrim Efe Ö., 100 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek yakalandı.
    • DHA
    • 08.10.2021 - 13:02
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 13:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da cami musluklarını kıran şüpheli tutuklandı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentin farklı ilçelerindeki camilerden musluk çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

    Camilerdeki 100 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek, şüphelinin Devrim Efe Ö. olduğu tespit edildi.

    OPERASYONLA YAKALANDI

    Şüphelinin adresini belirleyen ekipler, operasyonla gözaltına aldı.

    Devrim Efe Ö.'nün evindeki aramada ise camilerden çaldığı belirlenen bazı malzemeler de ele geçirildi.

    TUTUKLAMA KARARI

    Emniyetteki ifadesinde suçlamayı kabul eden Devrim Efe Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

    10 MUSLUĞU ZIPLARAYAK KIRDI

    Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerine göre Devrim Efe Ö.'nün, Atapark Camii abdesthanesinde yaklaşık 10 musluğu üzerinde zıplayıp, kırdığı daha sonra poşete koyarak hızla kaçtığı görüldü.

    Ayrıca Fazilet Camii'nde imamın ezan okuduğu mikrofonu ve elektronik sistemi de çalan şüphelinin, bu camiye kapıyı kırarak girdiği anlar da kameraya yansıdı.

    Ankara da cami musluklarını kıran şüpheli tutuklandı #1

    Ankara da cami musluklarını kıran şüpheli tutuklandı #2

    Ankara da cami musluklarını kıran şüpheli tutuklandı #3

    Ankara da cami musluklarını kıran şüpheli tutuklandı #4

    Ankara da cami musluklarını kıran şüpheli tutuklandı #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir