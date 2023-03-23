Ankara'da camide başlayan tartışma can aldı

İHA

Ankara'nın Polatlı ilçesi İnönü Caddesi’nde yer alan Hicret Camii’nde meydana gelen olayda, namaz sonrası 61 yaşındaki Özer Karadaş, imamın Kur'an okuduğu esnada başka birisinin Kur'an okumasının uygun olmadığını ve 31 yaşındaki Selahattin Y.'ye sessiz olması gerektiğini söyledi.

Karadaş'ın bu uyarısının ardından ikili arasında çıkan tartışma, sokağa taştı.

Sokakta büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Selahattin Y., sert bir cisimle Özer Karadaş'ı darbedip, başına vurarak kaçtı.

Kanlar içerisinde yere yığılan Karadaş sağlık ekiplerince önce Polatlı Devlet Hastanesine ardından da Ankara Şehir Hastanesine götürüldü.

Yoğun bakım servisinde 6 gün yaşam mücadelesi veren Karadaş hayatını kaybederken, saldırgan Selahattin Y. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Karadaş’ın cansız bedeni Polatlı’daki Yenimahalle Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Saldırgan şahsın ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Ağabeyinin vahşice katledildiğini söyleyen Soner Karadaş, şunları söyledi:

Camide tartışma çıkmış. Ağabeyim, ‘Biraz sessiz Kur’an oku. Hoca da okuyor’ demiş. Dışarı çıkınca saldırgan şahıs, ağabeyime kafasıyla vurduğunu söylemiş ama böyle bir şey yok. Cisimle vurmuşlar kafasına. Ağabeyim kimsesi yokmuş gibi yarım saat yerde yatmış. Komaya girmiş ağabeyim. Sonra da vefat etti. Kimler saldırdı bilmiyoruz ama bir kişi yakalanmış.