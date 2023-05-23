Ankara'da çatıdan kopan parçalar canından etti

DHA

Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki sanayi sitesinde meydana gelen olayda, atıl durumdaki bir işletmenin çatısı, kuvvetli rüzgar nedeniyle uçtu.

Çatıdan kopan parçalar, iş yerinden çıkıp servise giden 24 yaşındaki Mustafa Karaoğlu'nun üzerine düştü.

Karaoğlu'nun arkasındaki 3 kişi de son anda kurtuldu.

Sağlık ekiplerince Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Karaoğlu, 5 gün kaldığı yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Karaoğlu'nun evli ve 6 aylık bir bebeği olduğu öğrenildi.

Sanayi sitesinde esnaf olan Musa Öztürk, şunları söyledi:

Düşme anını görmedim ama sağlık ekipleri geldi. Bugün de arkadaşın vefat ettiği haberini aldık. Allah rahmet eylesin. O gün, rüzgar çok şiddetliydi. Burada 5-6 araçta hasar aldı. Benim aracım da hasar gördü.