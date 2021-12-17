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- Ankara'da çekicinin taşıdığı kamyon köprüye çarptı
Ankara'da çekicinin taşıdığı kamyon köprüye çarptı
Sincan istikametine seyir halinde olan çekicinin taşıdığı kamyon köprüye takıldı. Kazada can kaybı yaşanmazken kamyonda maddi hasar oluştu.
- İHA
- 17.12.2021 - 09:14
Ankara- İstanbul yolu üzerinde 06 AE 4073 plakalı çekici, taşıdığı kamyon köprüye takıldı.
MADDİ HASAR OLUŞTU
Sincan istikametine seyir halindeyken köprüye çarpan kamyonda, maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan çarpmanın etkisiyle can kaybı yaşanmadı.