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    Ankara'da çekicinin taşıdığı kamyon köprüye çarptı

    Sincan istikametine seyir halinde olan çekicinin taşıdığı kamyon köprüye takıldı. Kazada can kaybı yaşanmazken kamyonda maddi hasar oluştu.
    • İHA
    • 17.12.2021 - 09:14
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    Ankara'da çekicinin taşıdığı kamyon köprüye çarptı

    Ankara- İstanbul yolu üzerinde 06 AE 4073 plakalı çekici, taşıdığı kamyon köprüye takıldı.

    MADDİ HASAR OLUŞTU

    Sincan istikametine seyir halindeyken köprüye çarpan kamyonda, maddi hasar meydana geldi.

    Öte yandan çarpmanın etkisiyle can kaybı yaşanmadı.

    Ankara da çekicinin taşıdığı kamyon köprüye çarptı #1

    Ankara da çekicinin taşıdığı kamyon köprüye çarptı #2

    Ankara da çekicinin taşıdığı kamyon köprüye çarptı #3

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