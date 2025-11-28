Ankara'da çıkan kavgada çocuk defalarca tekmelendi

- Ankara'nın Sincan ilçesinde çocuklar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
- Kavgada yere düşen çocuk defalarca tekmelendi ve yüzüne vuruldu.
- Olay cep telefonuyla kaydedilerek akran zorbalığı gözler önüne serildi.
Ankara'nın Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki okulun önünde bir grup çocuk arasında çıkan tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü.
Akran zorbalığının gözler önüne serildiği olayda yere düşen çocuk defalarca tekmelendi.
YAŞANANLAR KAMERADA
Yere düşen çocuğun yüzüne vurmaya devam eden saldırgan grubun görüntüleri cep telefonuyla kaydedildi.