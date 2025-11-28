Abone ol: Google News

Ankara'da çıkan kavgada çocuk defalarca tekmelendi

Ankara'da çocuklar arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken çocuğun defalarca tekmelendiği anlar cep telefonuyla kayda alındı.

Yayınlama Tarihi: 28.11.2025 23:28
  • Ankara'nın Sincan ilçesinde çocuklar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
  • Kavgada yere düşen çocuk defalarca tekmelendi ve yüzüne vuruldu.
  • Olay cep telefonuyla kaydedilerek akran zorbalığı gözler önüne serildi.

Ankara'nın Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki okulun önünde bir grup çocuk arasında çıkan tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü.

Akran zorbalığının gözler önüne serildiği olayda yere düşen çocuk defalarca tekmelendi.

YAŞANANLAR KAMERADA

Yere düşen çocuğun yüzüne vurmaya devam eden saldırgan grubun görüntüleri cep telefonuyla kaydedildi.

