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    Ankara'da damat kayınpederini bıçakladı

    Gölbaşı ilçesinde damat, sokak ortasında tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak öldürdü.
    • İHA
    • 10.08.2020 - 05:10
    • Güncelleme : 10.08.2020 - 05:10
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    Ankara'da damat kayınpederini bıçakladı

    Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Örencik mahallesinde meydana gelen olayda, Kemal A., eşi Tuğba A. ile henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten tartıştı.

    Tartışmanın ardından Tuğba A., babası Kadir. Y.’nin evine döndü. Örencik Mahallesinde kayınpederi Kadir Y. ile karşılaşan Kemal A. tartışmaya başladı.

    Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Kavga sırasında damat Kemal A., kayınpederi Kadir. Y.'yi bıçaklayarak yaraladı.

    Ankara da damat kayınpederini bıçakladı #1

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kadir. Y.'yi Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

    Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kadir. Y. hayatını kaybetti. Kemal A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Ankara'da damat kayınpederini bıçakladı VİDEO


    Ankara da damat kayınpederini bıçakladı #2

    Ankara da damat kayınpederini bıçakladı #3

    Ankara da damat kayınpederini bıçakladı #4

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