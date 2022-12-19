Ankara'da darbedilen müzisyenin sağlık durumu iyiye gidiyor

Bir eğlence mekanında uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan müzisyen Mehmet Dudarık'ın bilincinin açık olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Geçtiğimiz aylarda istek parça nedeniyle katledilen müzisyen Onur Şener'in ardından bir müzisyen şiddeti de Ankara'da yaşandı.

14 Aralık'ta Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında konser veren grubun davulcusu Mehmet Dudarık, konserin sona ermesiyle sahneden indi.

Yumruklu saldırıya uğradı

Daha sonra dinleyiciler arasında bulunan çocukluk arkadaşı O.O ile dans etmeye başladı.

Bu sırada kalabalık arasında bulunan B.K.K.'nin, Dudarık'a ayağına bastığı gerekçesiyle tepki göstermesiyle tansiyon yükseldi.

Gerginliğin ardından Dudarık, dışarıya çıkarak telefonla konuşurken B.K.K.'nin yumruklu saldırısına uğradı.

Saldırgan tutuklandı

Olayın ardından gözaltına alınan B.K.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yoğun bakımda tedaviye alınan genç müzisyenin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Grubunun gitaristi Doğa Usta, arkadaşlarının yoğun bakımda olduğunu belirterek müzisyenin bilincinin açık olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü dile getirdi.

Ankara'da saldırıya uğrayan MS hastası müzisyen ağır yaralandı VİDEO



"Her şeyin tam olarak farkında değil"

Genç müzisyenin konuşabildiğini söyleyen Usta, "Bunalmış biraz. Her şeyin tam olarak farkında da değil. Biraz uykulu gibi bir hali var. Çok fazla da konuşturmadılar. Hastaneden ne zaman çıkacağına dair bir bilgimiz yok maalesef, biz de doktorlarından haber bekliyoruz." dedi.

"Doktora da şiddet var, kadına da şiddet var"

Usta, saldırganın tutuklanmasıyla ilgili ise adaletin yerini bulmasını istedi. Şiddetin her yerde olduğunu belirten Usta, "Bunun sanatla alakası yok. Doktora da şiddet var, kadına da şiddet var, herkese şiddet var ve bunlar için bir an önce çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.