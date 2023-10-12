Ankara'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

AA & Ensonhaber

Güvenlik güçlerinin yurt dışında ve yurt içinde terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, daha önce terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ankara'da eş zamanlı operasyonlar: 10 şüpheli yakalandı

Çalışmalar sonucu 11 yabancı uyruklu kişiye yönelik Yenimahalle, Keçiören, Mamak, Çankaya ve Altındağ ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 Irak ve 2 Suriye uyruklu şüpheli yakalandı.

Adresinde bulunmayan Iraklı bir kişinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Yakalananların, Ankara Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.