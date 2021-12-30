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    Ankara'da DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı kararı

    DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen 30 kişiden 23'ü gözaltına alındı.
    • DHA
    • 30.12.2021 - 09:31
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 10:13
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    Ankara'da DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı kararı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın yaptığı istihbarat ve risk analiz çalışmaları sonucu, DEAŞ terör örgütünde faaliyet gösteren ve çatışma bölgelerindeki örgüt mensuplarıyla irtibatı olan yabancı uyruklu 30 kişi tespit edildi.

    Bunun üzerine şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    23 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilip, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Firari şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

    Ankara'da DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı kararı VİDEO

    Ankara da DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı kararı #1

    Ankara da DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı kararı #2

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