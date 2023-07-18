Ankara'da DEAŞ operayonu: 2 gözaltı Kentte silahlı terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilmesinin ardından yapılan operasyon sonrasında biri yabancı uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı.

İHA

Terör örgütlerine ve üyelerine yönelik operasyonlarla her geçen bir başarıya ulaşılıyor.

Güvenlik güçlerince hız kesmeden devam eden operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Ankara polisi, DEAŞ'la bağlantılı olan kişileri tespit etti, tepelerine çöktü...

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, risk ve teknik analiz çalışmaları yaptı.

2 şüpheli tespit edildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunan ve örgüt adına propaganda yapan iki şüpheliyi tespit etti.

Şüpheliler gözaltına alındı

Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen polis ekipleri, icra ettikleri operasyonda şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlardan birinin ise yabancı uyruklu olduğu kaydedildi.

Operasyonda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.