Ankara'da dedektifliği şantaja çeviren baba oğul 3 kez gözaltına alındı

Eşleri tarafından aldatıldıklarını düşünen birçok kişi, tuttukları sözde dedektifler tarafından şantaja uğrayarak mağdur edildi. Şikayet üzerine yakalanan baba oğul, yasal boşluktan faydalandı.

Başkent Ankara'da film senaryosu gibi bir olay yaşandı.

Profesör, iş insanı, doktor ve çeşitli meslek gruplarından olan birçok kişi, aldatıldıkları düşüncesiyle dedektif tutmaya karar verdi.

Bunun üzerine sözde dedektif Akın Ü. ve oğlu Doğukan Ü. ile anlaşmaya varıldı.

Kimliklerini gizlediler

Ardından telefonla yapılan görüşme yüz yüze yapıldı ve şahıslar kendilerini farklı bir kimlikle tanıttı.

Baba ve oğlu, eşlerini takip ettirmek isteyen kişilerden başlangıç fiyatı olarak 2 bin lira talep etti.

Takip etmeye başladılar

Anlaşılmaya varılmasıyla sözleşme imzalandı ve yurt dışından anahtar şeklinde gizli kamera, GPS cihazı, ortam dinleme cihazı, drone, fotoğraf makinesi temin edildi.

Sözde dedektifler, hedeflerindeki kişiler için harekete geçti ve ilk olarak kişinin aracının altına konum takibi için GPS taktı. Ardından takip yaparak gizlice fotoğraflarını çekti.

Görüntüleri vermek yerine şantaj yaptılar

Elde edilen bilgiler ise anlaşmadaki gibi kullanılmadı. Görüntüleri kendilerini tutanlara vermek yerine takip ettikleri kişilere şantaj yapmayı tercih eden baba ve oğlu, bu şekilde bazı mağdurlardan ödeme almayı başardı.

Öte yandan mağdurlardan birinin şikayeti üzerine Organize Suçlarla Mücadele polisi, harekete geçerek baba ile oğlunu gözaltına aldı.

Ev hapsi verildi

Daha sonra ikili, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İkinci bir şikayet üzerine şahıslar tekrar gözaltına alındı.

Son olarak Akın Ü.'ye ev hapsi cezası verilirken oğlu ise serbest bırakıldı.

3 kez gözaltına alındılar

Ev hapsindeki baba, şantajı sürdürünce ikili bu kez "Özel hayatın gizliliğini ihlal", "Konut dokunulmazlığını ihlal" ve "Şantaj" gerekçesiyle üçüncü kez gözaltına alındı.

Ancak yasal boşluktan faydalanarak 3'üncü kez adli kontrolle serbest kaldılar.

19 kişi takip edildi

Polis, baba ve oğlunun adreslerinde çok sayıda materyal ele geçirdi. Dedektiflerin 19 kişiyi takip ettikleri belirlendi. Takip edilenler, eşleri hakkında da şikayetçi oldu.

Konuya ilişkin soruşturma sürerken mağdurlar, şahısların ceza alması için bekliyor.