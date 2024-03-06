Ankara'da dehşet: Okula giden çocuklara sokak köpekleri saldırdı Mamak'ta okula gitmek için arsadan geçen çocuklara sokak köpeği saldırdı. O anları ise köpeklerden kurtulmayı başaran öğrencilerden birisi kayda aldı.

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ensonhaber.com

Sokak köpekleri, Türkiye gündeminin en büyük sorunları arasında yer alıyor.

Hemen her gün yaşanan köpek saldırıları, 7'den 70'e kadar birçok vatandaşa zarar veriyor.

Ölümlere ve ciddi yaralanmalara da yol açan sokak köpeklerinin sevicileri de bitmiyor.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen köpeklerin sokaklardan toplatılmamasını isteyen bir kesim var.

Ancak Ankara'dan gelen yeni bir video, sokak köpeklerinin toplatılması yönündeki kararı bir kez daha gündeme getirdi.

Köpekler çocuklara saldırdı

Ankara'nın Mamak ilçesinde iki kız öğrenci, okula gitmek için boş bir arsaya yöneldi.

Ancak o sırada arsada olan sokak köpekleri, çocuklara saldırdı. Kızlardan biri eline taş alıp kendisini korumaya çalışırken, diğeri ise o kadar şanslı değildi.

Sokak köpeklerinin üzerine geldiği kızlar çığlık atarken, o an ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çığlık çığlığa...

Cep telefonunda yer alan görüntülerde; kızların, korku içerisinde çığlık attığı ve köpeklerden kurtulmaya çalıştığı görüldü.