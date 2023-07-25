Ankara'da depremzede genci öldürdü! 18 yıl 8 ay hapis istemiyle dava Çankaya'daki bir lisenin önünde depremzede öğrenciyi öldürüp, 5 kişiyi yaralayan şüpheli hakkındaki soruşturmayı tamamlanarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 18 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AA

Ankara'da okuldan uzaklaştırılan 17 yaşındaki Y.B.B, 30 Mart'ta dehşet saçtı.

Şehit Erhan Dural Anadolu Lisesi önünde 22 yaşındaki Filistin vatandaşı Omar A'yı kendisine küfür ettiğini söyleyerek bıçakla yaraladı.

Şüpheli, okul çevresinde 11. sınıf öğrencileri 17 yaşındaki Alperen Palta, E.E, Y.B, 10. sınıf öğrencisi İ.C.A. ve 9. sınıf öğrencisi S.T.Y'yi de çeşitli yerlerinden yaraladı.

Saldırgan, öğretmen ve velilerce etkisiz hale getirilerek, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Yaralı hayatını kaybetti

29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerden Alperen Palta hayatını kaybetti.

Şüpheli tutuklandı

Palta'nın depremzede olduğu, ailesiyle Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gelerek öğrenimini burada sürdürdüğü bildirildi.

Şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

18 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava

Başsavcılık, suç tarihinde 18 yaşından küçük olan Y.B.B. için 2 çocuğa yönelik eylemlerinden dolayı "öldürme" ve "öldürmeye teşebbüs" suçlarından 18 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Y.B.B. hakkında uyuşturucu suçundan takipsizlik kararı verildi.

Dosya ayrılarak uzlaştırma bürosuna gönderildi

Şüphelinin 2 çocuk ve 1 yetişkine yönelik eylemleri ise basit yaralama kapsamında kaldığı için bu suçlar yönünden dosya ayrılarak uzlaştırma bürosuna gönderildi.

Y.B.B'nin davası Ankara 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.