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- Ankara’da dikkatsiz sürücünün çarptığı otomobil takla attı
Ankara’da dikkatsiz sürücünün çarptığı otomobil takla attı
- 29.11.2022 - 08:55
- Güncelleme : 29.11.2022 - 09:24
Ankara'nın Çankaya ilçesi Tunalı Hilmi Caddesi’nde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, trafiğin en yoğun olduğu saatte yolu kontrol etmeden dikkatsizce Hacıyolu Sokağı’na dönmek için manevra yaptı.
Bu sırada güzergah üzerindeki bir otomobile çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle takla attı
Sürücülerin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen kazada çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, takla atarak ters vaziyette durdu.
Takla atan otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan bir kişi yaralandığı kaza, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Ankara'da dikkatsiz sürücünün çarptığı otomobil takla attı VİDEO
Yaralıların hayati tehlikesi yok
Öte yandan çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar takla atan araçtan çıkarıldıktan sonra olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
DHA’nın haberine göre polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.