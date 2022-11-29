Trafiğin yoğun olduğu saatte hatalı dönüş yapan otomobilin çarptığı bir başka otomobil, savrularak takla attı. Güvenlik kamerasının kaydettiği kazada takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Tunalı Hilmi Caddesi’nde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, trafiğin en yoğun olduğu saatte yolu kontrol etmeden dikkatsizce Hacıyolu Sokağı’na dönmek için manevra yaptı.

Bu sırada güzergah üzerindeki bir otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle takla attı

Sürücülerin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen kazada çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, takla atarak ters vaziyette durdu.

Takla atan otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan bir kişi yaralandığı kaza, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ankara'da dikkatsiz sürücünün çarptığı otomobil takla attı VİDEO

Yaralıların hayati tehlikesi yok

Öte yandan çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar takla atan araçtan çıkarıldıktan sonra olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

DHA’nın haberine göre polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.