Ankara'da diş hekiminin çalışanını kandırdı: 16 bin lira çaldı Sabah erken saatlerde bir diş kliniğine giden hırsız, doktorun arkadaşı olduğunu söyleyerek temizlikçi kadını kandırdı, para dolu poşetten 16 bin lira çaldı.

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ensonhaber.com

Ankara'da bir diş hekimine ait polikliniğe gelen hırsız, klinikte gördüğü temizlikçi kadını gözüne kestirdi.

Doktorun arkadaşıyım deyip temizlikçi kadını kandırdı

Doktorun arkadaşı olduğunu söyleyen hırsız, alacağı olduğunu ve kendisine para bırakılıp bırakılmadığını sordu. Bir şekilde ismini öğrendiği diş hekimi Çağrı Akcakaya ile konuşuyormuş gibi yapıp, ne kadar para alacağını söyledi.

Poşeti verdi, ama 16 bin lirayı da çaldı

Show Haber'in haberine göre; poşeti kendisine veren temizlikçi kadına kalsın sonra alırım deyip geri verdi. Ancak hırsız, tırnaklama yönetmiyle 16 bin lira çalmayı başardı. O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.