Ankara'da doktoru yaralayan saldırganın cezasına onama Asistan doktoru eli ve belinden bıçaklayıp, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından indirimsiz olarak 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın cezası Yargıtay'da onandı.

DHA

32 yaşındaki asistan doktor Ertan İskender, 27 Mayıs 2021’de Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik Bölümü'nde çalışıyordu.

Tüm dikkatini hastalarına veren doktor, daha önce ameliyatını yaptığı Bayram Nargüner karşılaştı.

İkili odada tartıştı, sonrasında doktor oradan ayrıldı.

Bıçakladı

Ancak hastasının onu bırakmaya niyeti yoktu.

Nargüner, Ertan İskender'i koridorda takip edip, arkasından yaklaştı ve sırtının sağ kısmı ile sağ elinden bıçakladı.

Yaralanan İskender, ameliyat edildi ve yaklaşık 1 hafta süren tedavisinin ardından hastaneden taburcu oldu.

Doktor, bu arada da hastanedeki görevinden istifa etti.

16 yıl 2 ay hapis cezası aldı

Olayın ardından hastane güvenliği tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan Bayram Nargüner ise Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Nargüner hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 21 Ocak 2022'de görülen duruşmada, mahkeme heyeti, pişman olduğunu söyleyen sanık Bayram Nargüner'i 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan da 1 yıl 2 ay olmak üzere toplam 16 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Cezada takdir indirimi uygulanmadı.

Fahrettin Koca'dan paylaşım

Kararın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir asistan hekimi bıçakla yaralayan sanık Bayram N. 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Bu kararın, sağlıkta şiddet suçunu hafife alan ve suça eğilimi olan kişilerce asla unutulmaması gereken bir karar olduğuna inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yerel mahkemenin kararının ardından sanık Nargüner'in avukatı dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi sanığın istinaf talebini esastan reddetti.

Bunun üzerine sanık Bayram Nargüner'in avukatı, bu kez de Yargıtay'a gitti.

Her yolu denedi

İtiraz üzerine Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi dosyayı görüştü.

Daire, mağdurdan sanığa yönelen haksız söz veya davranış içeren bir fiil bulunmadığından haksız tahrik indirimi uygulanmamasında isabetsizlik görülmediğini ve bu nedenle de hükümde hukuka aykırılık bulunmadığına karar verdi.

Sanığın geçmişte sabıkalı olması nedeniyle indirim uygulanmamış olması kararını da doğru bulan Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, İskender'in vücudunda meydana gelen yaralanmaların yeri, nitelikleri ve nicelikleri ile sanığın eyleme son verme şekli dikkate alındığında sanık Nargüner'in kastının öldürmeye yönelik olduğu, hakaret suçu yönünden eylemin aleni olarak işlendiğinin anlaşıldığına da vurgu yaptı.

Onandı

Bu nedenlerden 1'inci Ceza Dairesi, kararlarda hukuka aykırılık görünmediğine hükmederek, itirazı reddedip, kararı onadı.

Kararı değerlendiren Dr. İskender'in avukatı Özge Kalyoncu Yılmaz, şunları söyledi: