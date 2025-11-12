Adana'da domuz sürüsü görüldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Çukurova Üniversitesi Yerleşkesi'ne gece domuzlar indi.

Sürü halinde gezen domuzları gece evine otomobil ile gideni iki vatandaş görüntüledi.

HEM ÇEKTİ HEM ŞAŞIRDI

Domuzları gören vatandaş, bir taraftan bu anları cep telefonu kamerası ile görüntülerken bir taraftan da şaşkınlığını gizleyemedi.

DAHA ÖNCE 4 KEZ DOMUZ GİRDİ

Domuzları gören vatandaş, bir süre daha onları görüntüledikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Domuzlar ise ormanlık alana doğru giderek kayboldu. Daha önce de üniversite yerleşkesine 4 kez domuz gelmişti.