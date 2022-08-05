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    Ankara’da döner bıçaklı saldırgan terör estirdi

    Elindeki döner bıçağıyla etrafa tehditler saçan bir kişi, çevredekilerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Saldırgan şahsın, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
    • 05.08.2022 - 11:01
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 11:15
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    Ankara’da döner bıçaklı saldırgan terör estirdi

    Ankara’nın Sincan ilçesi Yenikent semtinde bir kişi, eline döner bıçağını aldı, terör estirdi.

    Etrafa tehditler savuran kişi, küfürler etmeye başladı.

    Durumdan rahatsız olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Polis, etkisiz hale getirdi

    Korku dolu anlar bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    İHA’nın haberine göre saldırgan şahıs, polisler tarafından etkisiz hale getirildi.

    Ankara’da döner bıçaklı saldırgan terör estirdi VİDEO

    Ankara’da döner bıçaklı saldırgan terör estirdi #1


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