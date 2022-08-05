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Ankara’da döner bıçaklı saldırgan terör estirdi

Ankara’da döner bıçaklı saldırgan terör estirdi

Elindeki döner bıçağıyla etrafa tehditler saçan bir kişi, çevredekilerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Saldırgan şahsın, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği öğrenildi.