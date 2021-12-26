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    Ankara'da duba hırsızlığı: çarşafla kamufle etti

    Sincan ilçesinde, kaldırım üzerinde duran demir dubaların üzerine çarşaf örtülerek çalınma anı kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 26.12.2021 - 17:39
    • Güncelleme : 26.12.2021 - 17:40
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    Ankara'da duba hırsızlığı: çarşafla kamufle etti

    Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşanan olayda, bir şahıs gece saatlerinde çarşı merkezde bulunan demir dubaları çaldı.

    ÇARŞAFLA KAMUFLE ETTİ

    Sahıs, gece saatlerinde yanında bulundurduğu çarşafı dubaların üzerine atıp olay yerinden kaçtı.

    HIRSIZLIĞI ESNAF FARK ETTİ

    Olay, çarşı esnafının dubaların yerinde olmamasını fark etmesi üzerine güvenlik kameralarını incelemesiyle anlaşıldı.

    O ANLAR KAMERADA

    Akıllara durgunluk veren hırsızlık anı kameralara anbean yansıdı.

    Ankara'da duba hırsızlığı: çarşafla kamufle etti VİDEO

    Ankara da duba hırsızlığı: çarşafla kamufle etti #1

    Ankara da duba hırsızlığı: çarşafla kamufle etti #2

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