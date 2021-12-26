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- Ankara'da duba hırsızlığı: çarşafla kamufle etti
Ankara'da duba hırsızlığı: çarşafla kamufle etti
Sincan ilçesinde, kaldırım üzerinde duran demir dubaların üzerine çarşaf örtülerek çalınma anı kameraya yansıdı.
- İHA
- 26.12.2021 - 17:39
- Güncelleme : 26.12.2021 - 17:40
Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşanan olayda, bir şahıs gece saatlerinde çarşı merkezde bulunan demir dubaları çaldı.
ÇARŞAFLA KAMUFLE ETTİ
Sahıs, gece saatlerinde yanında bulundurduğu çarşafı dubaların üzerine atıp olay yerinden kaçtı.
HIRSIZLIĞI ESNAF FARK ETTİ
Olay, çarşı esnafının dubaların yerinde olmamasını fark etmesi üzerine güvenlik kameralarını incelemesiyle anlaşıldı.
O ANLAR KAMERADA
Akıllara durgunluk veren hırsızlık anı kameralara anbean yansıdı.
Ankara'da duba hırsızlığı: çarşafla kamufle etti VİDEO