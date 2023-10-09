Ankara'da dükkan sahibi müşteriyi dövdü! O anlar kaydedildi... Dükkan sahibi ve müşteri arasında sebebi bilinmeyen bir nedenle yaşanan kavga, vatandaş kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Ankara'nın Sincan ilçesinde bir iş yeri sahibi ve müşteri arasında dehşet anlar yaşandı. Pınarbaşı Mahallesi 139. Sokak üzerinde dükkan sahibi ve müşteri arasında sebebi bilinmeyen bir tartışma çıktı. Dükkan içerisinde başlayıp kavgaya dönüşen tartışma, sokağa taştı. O anlar kaydedildi O anlar çevredeki vatandaşların kameralarına saniye saniye yansıdı. 2 kişi gözaltına alındı Öte yandan çıkan kavgada D.M. ve R.Ç. yaralandı. Sincan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekiplerinin müdahalesi ile sonlanan olayda iki kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)