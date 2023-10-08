Ankara'da dumandan etkilenen bir itfaiye eri daha hayatını kaybetti Ankara'nın Keçiören ilçesinde, bir binada çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan itfaiye eri Orçun Yaşar hayatını kaybettiği bildirildi.

İHA

Ankara'nın Keçiören ilçesinde geçtiğimiz günlerde 7 katlı apartmanın eksi 2'nci katındaki dairede 4 Ekim’de sabah 7.45’te yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 4 itfaiye eri ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

İtfaiye erlerinden Fahrican Yavaş ise olay günü hayatını kaybetti.

1 itfaiye eri daha öldü

Bunun ardından bir acı haber daha geldi.

Dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan itfaiye eri Orçun Yaşar da hayatını kaybetti.

"İtfaiye teşkilatımızın başı sağ olsun"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş acı haberi sosyal medya üzerinden “Acımız büyük” ifadeleriyle paylaştı.

Yavaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Keçiören Osmangazi Mahallesi'nde bir binada çıkan yangına müdahale sonrası hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan kahraman itfaiye erimiz Orçun Yaşa şehit oldu. Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. İtfaiye teşkilatımızın başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)