Ankara'da dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü polis motosikletine çarptı
İHA

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Kırbaşı mevkiinde meydana gelen olayda 06 BCZ 55 plakalı hususi otoyu kullanan sürücü polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı.

Motosikletli yunus ekibinin takibi esnasında motosikletine çarpan sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

Motor ve araçta hasar oluştu

Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, polis motosikletinde ve araçta hasar oluştu.

Şahıs karakola götürüldü

Şahıs hastanede yapılan kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.